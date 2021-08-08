「功夫皇帝」李連杰縱橫演藝圈近40年，受到不少貴人幫助，其中曾擔任他經紀人的蔡子明，在1992年遭到槍殺，轟動整個演藝圈，如今多年過去，香港金像美術指導、導演文念中，也在節目憶起當時情況。

李連杰當年和嘉禾影業有合約糾紛，是蔡子明出面幫他擺平，並在李連杰離開嘉禾後，將他簽到自己的演藝經紀公司，不過那時演藝圈盛傳「誰簽了李連杰，誰就是得到搖錢樹」，加上香港演藝公司多半由黑道經營，因此蔡子明簽下李連杰，引來不少人眼紅，幾個月後蔡子明就遭到人槍殺，而這起案件至今仍未破案，成為圈中大懸案之一。

據《香港01》報導，文念中日前上網路電台節目《24/7 TALK》，就談到蔡子明當年在尖沙咀辦公室門外被人槍殺，而身兼李連杰經紀人的他，被殺前10幾個小時，正跟李連杰談論電影《新龍門客棧》的拍攝事宜長達4小時。

他憶起當時情況，突然聽到幾聲「碰碰」，他起初以為是電箱爆炸，後來趕緊打給老闆(蔡子明)司機，才知道他剛進公司，眾人趕緊出去查看，就發現他已倒在血泊中，大家趕緊報警，結果10分鐘後證實已死亡，而至今仍抓不到歹徒。

其實，李連杰多年後，曾在節目《楊瀾訪談錄》中提起此事，因為當時香港仍很混亂，所以他在拍攝《中南海保鑣》時，警方還安排9位香港警察在現場保護他，「這很諷刺的，我在戲中就是當保鑣保護別人，但在這年代，連幫我駕車、煮飯的人，身邊都有警察，就是動亂到這種程度。」