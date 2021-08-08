俄羅斯在韻律體操比賽一直都名列前茅，從2000雪梨奧運以來就在該運動的個人、團體項目包下10面金牌，今年東奧俄國派出22歲「最美雙胞胎」艾維琳娜姊妹（Arina & Dina Averina），卻被以色列選手阿什拉姆（Linoy Ashram）奪冠，退居銀牌的妹妹Dina忍不住灑淚。

艾維琳娜姊妹花4歲學習韻律體操，2011年開始參加國際青少年比賽，漸漸在各大賽場嶄露頭角，2016年征戰里約奧運後，成績突飛猛進，姐姐Arina曾獲得兩次世界全能銀牌及2018年、2021年歐洲全能冠軍，妹妹Dina也不惶多讓，曾三度獲得世界全能冠軍，2018年銀牌和2021年歐洲全能銅牌，姐妹倆儘管常在比賽中一較高下，但彼此沒有競爭的意識，她們認為即使某一方輸了，另一人也能幫俄國奪下金牌，感情好的兩人目前甚至共用同一支IG帳號。

姐姐Arina(左)因失誤無緣晉級金牌，妹妹Dina扛下壓力仍不敵以色列。（圖／達志）

昨（7日）進行韻律體操個人全能決賽，姐姐Arina因出現嚴重失誤沒能晉級金牌戰，以色列選手阿什拉姆則以「環、球及棒」取得領先，最後還在「帶」拿下23.300高分，妹妹Dina扛住壓力完美演出，拿下24高分，最終分數仍差0.150分落敗，讓阿什拉姆奪下金牌，Dina替國家延續6連霸的夢碎，不禁失落的流下淚水，但事後雙胞胎在IG展現運動家精神，寫道：「非常感謝大家，我們看到了一切，非常感謝您們的支持，我們愛您們。」

Dina僅摘銀，忍不住哭泣。（圖／達志）

22歲阿什拉姆輾壓俄羅斯姐妹花摘金，成為以色列建國73年以來，首位在奧運韻律體操奪牌的選手，她坦言比賽時非常緊張，「是我人生中壓力最大的時刻」所幸最後克服壓力脫穎而出，得知拿下金牌後她難掩興奮，也被以色列選為閉幕式掌旗官。