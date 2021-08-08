大陸14歲跳水小將全紅嬋，本月5號在東京奧運刷新女子高台跳水10公尺紀錄，拿下金牌後在大陸爆紅。爆紅後，她的廣東老家成為打卡聖地，每天都有人前往朝聖，全紅嬋的媽媽稱：「現在才知道家裡有這麼多親戚」，不過因大批人潮湧入，有些吃不消，全家已閉門謝客。

據陸媒報導，全紅嬋5日在東奧奪金爆紅後，她在廣東湛江老家，頓時「張燈結綵、門庭若市」。

全紅嬋老家門前成為網紅打卡聖地，數百人圍堵在門口拍照。不少村民、網紅帶著手機直播賺取流量，當地警方為此在門前搭帳蓬設防疫點，拉起警戒線維持秩序。

此外，許多大陸廠商得知全紅嬋愛吃零食「辣條」，爭相運來一箱箱的辣條。

全紅嬋父母昨天在老家擺了冠軍宴，有企業家送來人民幣20萬元的「關懷慰問金」，但全紅嬋爸爸說不能消費女兒的榮譽，要靠自己努力獲得，最後只留下了鮮花。

據陸媒報導，全紅嬋媽媽在採訪中哭著說：「嫁過來，現在才知道家裡有這麼多親戚，全冒出來了，還有拿著醫療箱跑來。」

不過，因為大批人湧入家鄉，全紅嬋家頓時吃不消，暫時閉門謝客，許多大陸網友為此紛紛呼籲有關部門介入，保護奧運冠軍的家人免受打擾。