南部地區多處出現淹水災情，高雄更在6天內出現5起道路塌陷，引起各界關注。前高雄市副市長李四川透露，有位高雄市議員打電話給他，指沿海路一帶去年完工的道路，在近日大雨的轟炸下未傳出災情，想要向他說聲謝謝；對此，台北市議員羅智強大感可惜，畢竟高雄已經錯過了李四川。

李四川7日在臉書上表示，自己接到一名高雄市議員的電話，該議員表示，他每天開車經過沿海路，但看到這幾天的豪大雨，雖然大卡車一樣往來，一年前完工的道路仍然完整無坑洞，所以想到李四川，就打個電話想說聲謝謝。

高雄沿海路經過大雨完好如初。(圖翻攝自李四川臉書)

李四川認為，其實往來沿海路的市民，該感謝的是市府工務局養工處的同事，因為他們的辛勞，才解決沿海路遇雨路面坑洞問題。同時他也提醒大家，「這幾天又有豪大雨，請大家做好防汛工作，出外開車小心」。

羅智強今(8)日在臉書發文指出，李四川努力達成韓市長的政見，如果團隊能繼續建設，完成的肯定不只一條沿海路，可惜執政團隊換人，市政問題一個個探頭，從慶記之都到天坑之城，綠營側翼卻仍然把過錯怪到韓前市長頭上。

但人民的眼睛是雪亮的。羅智強表示，儘管側翼再怎麼帶風向，現在的高雄市府做得爛都是事實，令人感到可惜的是，高雄已經錯過了李四川，如今完好如初、毫無坑洞的沿海路，人民心中只剩下無數感嘆。