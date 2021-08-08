王仁甫、季芹的一對兒女遺傳他們的高顏值。(樂心娛樂工作室提供)

王仁甫（右）跟兒子經常聊天，相處就像朋友一樣。（經紀人提供）

模範夫妻檔王仁甫和季芹結婚15年，育有一對兒女「樂樂」和「YAYA」，以往父親節，2個小孩都一起做卡片送王仁甫，他說前陣子腰痠，老婆跟小孩們合送按摩椅給他，當作今年的禮物，讓他覺得好貼心，也透露今天父親節沒排工作，一家四口會在家過節。他分享有自己一套的教育方式，在孩子成長過程中，不想做嚴父，想當他們的玩伴。

王仁甫主持中視《飢餓遊戲》錄影空檔接受訪問，回憶起最難忘的父親節，表示女兒樂樂6歲時第一次送卡片給他，從她手上收到的那一瞬間很感動，因為看著女兒用季芹的水鑽貼「I love u」有些歪七扭八，想到才幼稚園的小孩花很多時間在製作，至今令他感動難忘。

與其說做為一個父親，40歲的王仁甫26歲就當爸爸，反而想當「陪孩子們長大的朋友」，不希望把他們教育成心目中的小孩，「我希望我不是拉著小孩往前跑，而是站在小孩後面，看著小孩往前走」。親子相處像玩伴，小孩也常虧他、鬧他說「爸爸好好玩」，但是該講規矩的時候也很嚴厲，大多用溝通、提醒方式，他從沒打過小孩，自豪：「我家小孩真的還滿乖的。」

不過，孩子若講髒話算是踩到他底線。他說小孩愈來愈大，生活中跟朋友相處難免會出現髒話，他原本很生氣，跟季芹商量後，決定告訴他們「講髒話沒意義，但如果把它當成一個情緒或語助詞無法避免，但會讓人覺得你是沒水準或沒氣質的人，所以自己決定要不要講髒話，但在家裡不能講」，沒想到，這樣的溝通方式，小孩反而再也沒講。

他對女兒、兒子的教育都一樣，唯一不同的是教兒子要學會照顧人、照顧家庭，「我常出門或不在的時候，我會跟弟弟講，你是男生喔，爸爸不在的時候，你要照顧好姊姊跟媽媽。」他覺得需要從小建立兒子有責任感。

王仁甫也是負起小孩心靈層面的暖爸，2個小孩很樂於分享情緒、表達自我，也會跟他們夫妻聊天、談學校狀況，連喜歡的人都會告訴爸媽，會擔心女兒談戀愛？他說女兒才14歲還小，即使有喜歡的男生，她也知道那是好朋友而已，笑說：「如果18 、20歲時就會緊張了。」

一對兒女傳承了父母的優良基因，是否會讓他們進演藝圈？王仁甫表示沒想過讓他們出道，如果他們以後有這個想法，他會告訴他們優缺點，讓他們自由選擇，但小孩目前都對走入演藝圈都興趣缺缺。