高雄市左營區公所7月為一名女工友舉辦退休歡送會，但有民眾向媒體投訴，左營區長胡俊雄竟無視防疫規定，帶頭群聚、脫口罩合影，甚至將影像做成紀念影片時，疑似想要規避相關責任，文字上標示時間為2020年，違規事件與他先前轉述高雄市長陳其邁強調「未來口罩會成為生活一部分」，相較起來格外諷刺，對此，高市府衛生局表示，會釐清相關事實，若有違規則依事證依法裁處。

胡俊雄表示，該名女工友從20歲就在左營區公所服務，累積近45年資歷，今年7月中旬屆齡退休，同事們想要在她退休前給予祝福，才選在退休的前2天，臨時起意在會議室與她合影、送她禮物，並拍攝祝福的話。胡俊雄也坦承在合影時有短暫拿下口罩，如果主管機關認定有違反防疫規定要開罰，他願意接受。

至於紀念影片的標題把時間標示成2020年，胡俊雄說明，單純是製作影片的同事誤植，大家都知道他是2021年2月才回到左營區公所當區長，而且同事發現誤植後有重新把標題的日期改正成2021年，絕對不是要規避相關防疫責任。

胡俊雄曾在7月下旬公開表示，左營區公所人員上上下下接連2個多月配合市政府防疫政策執行外出未配戴口罩開單舉發、攤販市場分流宣導、餐飲業商家禁止內用等稽查專案，還同時也轉述高雄市長陳其邁的提醒「未來幾個月到一年，戴口罩會成為生活的一部分，不戴口罩的日子大概回不去了」。但未戴口罩又群聚合影的事件爆發後，與他所說的言論對照起來格外諷刺。

衛生局則指出，若影片拍攝時間是今年7月中，會依據影片拍攝時間與情狀釐清事實，針對疑有集會及違規未戴口罩人員及其事證依法論處。