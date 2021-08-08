龍眼豪雨裂果受損情形。（南市府農業局提供／張毓翎台南傳真）

東山區絲瓜農損會勘。（南市府農業局提供／張毓翎台南傳真）

台南市受到8月上旬西南氣流及盧碧颱風影響，農損總金額已達3274萬元，包含龍眼、木瓜、西瓜、絲瓜及香瓜等，總計被害面積875.63公頃，台南市長黃偉哲8日建議農委會公告台南市為「全品項現金救助地區」。

市府農業局長謝耀清表示，台南農作物受災嚴重，致災原因主要為水傷、落果、裂果、浸水、授粉不佳等因素，農業局已會同農糧署南區分署、農改場及公所等前往受災地區勘查，初步龍眼及絲瓜已達現金救助標準，已送農糧署建議全市公告農損現金救助。

謝耀清說，公所也陸續通報木瓜、西瓜、硬質玉米、香瓜及紅龍果等作物受損，依氣象局資料，未來仍持續下雨，屆時農損將繼續擴大，目前待勘災的多項作物受損已達現金救助標準，若要全面勘查恐廢時，且無法讓農民在最短時間內獲得救助，為了簡化救助程序，建請農委會公告台南市為「全品項現金救助地區」。

根據農業局統計，截至8月7日下午4時，受損面積較大的作物為東山、楠西及大內區龍眼，共計456.5公頃；大內、楠西及山上等木瓜136.7公頃；仁德、歸仁、新市等西瓜114.9公頃；東山、柳營及白河等絲瓜61.75公頃等，總被害面積875.63公頃。另，漁業及畜產業目前無災損傳出。