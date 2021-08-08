今天是農曆7月1日鬼門開，一般習俗中，會在本月初一、初二、初五以及最後一天祭拜，通常一般民宅會在初一祭拜鬼門開，商家及公家機關則在初二祭拜，清水孟國際塔羅小孟老師在FB粉絲團分享，鬼月祭拜時要注意16個禁忌，如果不小心做了錯誤的行為，或選擇不祥的祭品，都可能影響未來一年的運勢，因此一定要特別注意。

鬼月祭拜禁忌：

1.禁止放鞭炮：鬼月不可放鞭炮，以免炸到好兄弟。

2.魚尾要大：若選擇魚為祭品，魚尾不可小，太小表示事業規模小，魚尾越大事業規模越大。

3.雞魚保持完整：祭拜的雞、魚完全不可切，應保持完整。

4.不要拜發糕：代表好兄弟會一直找上門。

5.不要拜芭樂：芭樂令人聯想到芭樂票，恐招來支票跳票。

6.不要拜番茄：紅色令人聯想到血，易招來血光之災。

7.不要拜鴨蛋：鴨蛋代表到蘇州賣鴨蛋，不吉祥。

8.不要拜黑皮蛋：會遇到黑心客戶。

9.不要拜粥：恐招致績效稀疏。

10.不要拜釋迦：釋迦代表釋迦眸尼的頭，不宜拜，拜了會頭痛。

11.不要放蠟燭在桌上：象徵前途微弱。

12.不要拜焦黑的烤雞：烤雞賣相不佳，代表考績差。

13.不要拜蓮霧：代表前途茫茫霧霧。

14 不要拜牛肉：因為今年是牛年，拜了會犯沖，影響健康。

15.不要拜蛋卷：事業較脆弱。

16.不要拜豬肝：拜了豬肝，未來一整年會遇到黑心肝的顧客或老闆。

除了祭拜的禁忌，小孟老師也曾分享鬼月各項禁忌，如：鬼月不能說「鬼」、不宜提「死」、不宜游泳、不宜念咒、不宜在山間或空曠地拍照、不宜拍打他人肩膀，夜晚也有諸多禁忌，如：不宜半夜去醫院、不宜曬衣服、不宜大吼大叫、不宜吹口哨、不宜點香、不宜看鬼片等，這些都是民間盛傳的鬼月禁忌，屬民間信仰，一般人應自行判斷是否要遵從。