美國加州北部森林野火肆虐，已將兩個城鎮化為焦土，目前有5人失蹤，正在搜索當中。

法新社報導，迪克西野火（Dixie Fire）是美國境內現行最大的野火，最近剛躍升為加州史上第3大規模的森林野火。

加州森林防火廳（CalFire）網站通報，截至今天，迪克西野火已讓4個郡的18萬782公頃土地成為焦土，不僅從前一天的17萬5962公頃再擴大，也超越俄勒岡州靴筒山大火（Bootleg Fire）規模。迪克西野火目前21%獲得控制。

儘管火勢仍在擴大蔓延，官員今天表示，轉趨涼爽、無風的天氣將讓消防人員取得急需的優勢，而這樣的天氣預計將持續至明天。

稍早，迪克西野火導致淘金小鎮格林維爾（Greenville）成為焦土，小鎮坎提登（Canyondam）同樣遭到吞噬。

普魯馬斯郡（Plumas County）警長辦公室表示，獲報格林維爾鎮有5人失蹤，目前正在找尋當中。另外5 名失蹤人口今天證實找到下落。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1100808