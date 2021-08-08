光是看到美國男籃後衛利拉德7日在東奧男籃金牌戰末節那種精彩表現，誰會相信他的身上有傷？根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞爆料，利拉德在整個東奧期間，都帶著腹部傷勢上場，他將等到回到美國之後，才會接受詳細檢查確認傷情。
只是看到這樣的爆料，實在無法理解為何利拉德還在東奧場場先發，更別忘記昨天男籃金牌戰第4節，要不是他在關鍵時刻接連拿下4分，美國恐怕早被法國追平甚至超前，但他幾乎打滿末節，直到最後8.8秒比賽勝負底定才被換下場休息。
就連杜蘭特都在金牌戰賽後發推，感謝利拉德在東奧期間帶傷上陣的辛苦，證明他確實在東奧無法拿出自己全部實力應戰，卻在關鍵時刻仍能有所貢獻，只能說他的耐力與鬥志確實驚人，接下來就希望他回美國檢查之後，傷勢不會影響太大。
畢竟等到利拉德回到美國，還要面對自己老東家拓荒者補強不力的殘酷現狀，就算他已經公開放話過好幾次，希望拓荒者可以盡快補強到足以爭冠的實力，拓荒者似乎不為所動，仍在今年自由市場上面毫無作為，繼續考驗著利拉德的忠誠度。
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