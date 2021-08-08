Sources: Damian Lillard played through an abdomen injury during Team USA’s Tokyo Olympics run which will require further testing upon return to the States. Lillard wanted to continue playing to help USA capture the gold medal. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 7 2021

光是看到美國男籃後衛利拉德7日在東奧男籃金牌戰末節那種精彩表現，誰會相信他的身上有傷？根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞爆料，利拉德在整個東奧期間，都帶著腹部傷勢上場，他將等到回到美國之後，才會接受詳細檢查確認傷情。

只是看到這樣的爆料，實在無法理解為何利拉德還在東奧場場先發，更別忘記昨天男籃金牌戰第4節，要不是他在關鍵時刻接連拿下4分，美國恐怕早被法國追平甚至超前，但他幾乎打滿末節，直到最後8.8秒比賽勝負底定才被換下場休息。

就連杜蘭特都在金牌戰賽後發推，感謝利拉德在東奧期間帶傷上陣的辛苦，證明他確實在東奧無法拿出自己全部實力應戰，卻在關鍵時刻仍能有所貢獻，只能說他的耐力與鬥志確實驚人，接下來就希望他回美國檢查之後，傷勢不會影響太大。

畢竟等到利拉德回到美國，還要面對自己老東家拓荒者補強不力的殘酷現狀，就算他已經公開放話過好幾次，希望拓荒者可以盡快補強到足以爭冠的實力，拓荒者似乎不為所動，仍在今年自由市場上面毫無作為，繼續考驗著利拉德的忠誠度。