新生代主持人「Sandy」吳姍儒外型甜美又知性，擁有流利口條、靈活反應與機智主持風格，而不吝嗇與粉絲分享生活日常的吳姍儒，近日則曬照幽默說：「好啦，給大家看素顏啦」，不過照片則是爸爸吳宗憲戴金色假髮，吳姍儒「素顏照」逗樂眾人，閨密還留言說：「我每次私下看妳就是長這樣阿哈哈」。

吳姍儒近日在網上發文，她豁出去寫下：「好啦，給大家看素顏啦」，不過照片則是爸爸吳宗憲戴金色假髮，睜大眼對著鏡頭抿嘴、手還擺在嘴邊，模仿網美的自拍模樣相當搞笑、逗趣，閨密還留言說：「我每次私下看妳就是長這樣阿哈」，氣得吳姍儒親上火線警告要好姊妹閉嘴。

粉絲也驚呼吳姍儒和爸爸吳宗憲長得很像，父女宛如同個模子刻出來，有人幽默虧：「素顏沒化妝有點黑喔 要注意美白」，釣出吳姍儒直呼：「而且人家頭髮都不順 要多用Saholea護髮乳」，至於有人說Sandy的素顏像爸爸，還吸引吳姍儒無奈說：「是他像我」。

其實，吳姍儒日前就曾大方曬素顏，當時吳姍儒頭頂清純的雙馬尾，身穿白色休閒T恤入鏡，脂粉未施的吳姍儒透出一絲稚氣，她一下捧臉又插腰賣萌，吳姍儒還俏皮的跟西瓜拍照，模樣甜美、可愛又淘氣，儘管吳姍儒在文中直說：「要說我像家父，我也只能微笑。（然後在心裡面罵你）」，但仍吸引網驚呼，吳姍儒超像爸爸吳宗憲。