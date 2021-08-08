新冠肺炎折磨全球民眾，台灣也深受其害，經歷嚴以律己的2個多月三級警戒後，如今疫情終於趨緩，民眾生活得以稍微鬆綁，但仍要等候安排打疫苗才能真正安心，而日前傳低調帶全家飛美國的男星柯震東，面對網友酸言酸語硬起來反擊，不料昨(7/7)突然在IG現實動態貼出全黑底圖，吐露「好痛苦」，這則貼文之後又秒刪，讓粉絲不禁擔心。

而三級警戒期間，各行各業都有一定程度的影響，演藝圈也不例外，男星柯震東也宅在家防疫，空閒時間變多，他得以幾乎天天開直播，揪圈內好友大聊，百無禁忌多次引發討論，也讓他因此更受到歡迎，但1個月前，他突然宣告直播「可能遙遙無期」，接著就被發現帶著家人低調飛美國洛杉磯旅遊。

柯震東當時赴美，面對詢問，曾表示不排斥順便在當地打疫苗，因此掀起議論，他為此還特地開播，解釋這趟飛出去主要是因為好久沒能家庭旅遊，至於打疫苗一事，也只是回應詢問表示考慮而已，他坦言自己這個年紀肯定排不到，而媽媽有慢性病，需要更積極小心防疫，所以被酸嗆他不能理解，直言：「我要打又怎樣？我又沒有佔用台灣任何資源！」、「如果我打了回台灣，不就是一個比較安全的人嗎？」，拒絕挨罵。

如今柯震東一家已返台，正在防疫旅館接受隔離中，本月19日柯震東出道將滿10週年，今一早他卻在IG發出限時動態，是全黑的畫面，還寫下：「好痛苦…」，加上他返台後，沒像前那樣頻繁開播，變得很低調，又不久前曾貼出擦鼻血衛生紙的照片，因此讓粉絲相當擔心，狂問他「怎麼了？」，《ETtoday星光雲》報導，經紀人已經出面回應，表示柯震東只是調時差導致睡眠不足而已，請大家放心。