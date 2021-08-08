工運人士鄭村棋。（資料照片）

對於行政院為何一意孤行要發5倍券？工運人士鄭村棋引述國民黨立委洪孟楷的看法說，如果只發現金，新聞話題300多則而已，談紓困400多則，但去年3倍券，新聞話題有7000多則！鄭村棋建議蘇貞昌，乾脆辦抽獎，還可以附加贈品，這樣才熱鬧！

鄭村棋7日在TVBS《新聞大白話》諷刺說，政治就是要熱鬧，讓民眾看得到，喊紓困的人都不懂。因此，鄭村棋建議蘇貞昌，乾脆辦抽獎，還可以加贈贈品，這樣才熱鬧！

鄭村棋還建議，何不用100元去換5000元，不是變成50倍券？用10元去換5000元，變成500倍券，多厲害！不是要製造話題嗎？行政院不是不知道基層，是在算政治利益，完全不是以民生為考量，更不是理性討論公共政策。

國民黨立委洪孟楷7日在臉書貼文認為，民進黨政府聽不見人民的心聲，即便浪費行政成本、至少多等待一個月也要執意發券，到底所為何來？因為去年發3倍券有7189個新聞曝光，反之用現金入帳僅311新聞話題、現金紓困則僅有456個，遠遠落後10倍之多。換言之，能夠宣傳效應極大化。洪孟楷質疑，這是否就是蘇貞昌心裡所追求的「發券效應」！