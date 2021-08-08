受創嚴重的餐飲業期待有效提振買氣，第一個父親節假日，民眾在防疫規範下用餐，少了熱鬧的氣氛。（王英豪攝）

行政院規劃推出「振興五倍券」，讓民眾以1000元換5000元的振興券，預計最快9月立法院開議後就開始審理預算案。而針對中低收入戶，據了解，政院計畫讓全國109萬名符合資格的民眾「免費領券」，直接將1000元撥入帳戶。

針對五倍券相關進度，發言人羅秉成日前表示，五倍券將朝紙本、數位並行推出，不同於三倍券，五倍券將新增面額1000元，總張數從9張增為10張，整體行政成本應與三倍券的20億元相距不遠；至於推出時程則視疫情控制狀況，目前並無時間表。

不過，根據TVBS日前發起的網路投票結果顯示，有93%網友希望振興券直接發現金，另4%贊成用紙本券、3%贊成數位券。政府執意推出五倍券，明顯與民意背道而馳，而民進黨內部也有聲音傳出主張領振興五倍券免出1000元。

據《自由時報》報導，政院官員指出，有關民進黨立委的各意見都會注意，本周將與黨團會面討論；而據了解，政院擬讓約109萬名中低收入戶免費領券，並規劃將1000元直接撥入中低收入戶的帳戶。