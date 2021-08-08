黑衣人糾眾砸滅火器鬧事 土城2男酒吧遭追殺砍傷

新北市土城區今凌晨4時間發生鬥毆事件，24歲蔡姓男子、23歲楊姓男子在中央路一段76號酒吧飲酒，未料店內一位男子疑似因酒醉摔杯不爽，找來大批黑衣人在店外尋仇，並用滅火器大力撞門，蔡男、楊男試圖從後門逃離時，卻遭圍堵砍傷，警方接獲通報，將2人送醫救治，陳姓及趙姓涉嫌人已被帶回到案，警方將持續追查剩餘嫌犯。

警方表示，蔡男、楊男凌晨與友人飲酒聊天，但一位名叫「小馬」的男子卻疑似因酒醉摔杯不爽，撂人至店外叫囂，大力撞門噴灑滅火器，蔡男、楊男見情勢不對，轉往後門逃離，未料卻遭大批黑衣人圍堵，對方持刀砍傷2人，蔡男、楊男身上多處刀傷，目前被送至板橋亞東醫院就醫。

警方表示，接獲報案後立刻成立專案小組，調閱監視器發現有4輛涉案車輛，通知相關車主場說明，帶回陳姓、趙姓涉嫌人，而該名叫「小馬」的男子未參與鬥毆，不過全案仍持續擴大釐清，目前正在追查剩餘3名涉案對象，將依涉殺人未遂、傷害、妨害秩序等罪偵辦。

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