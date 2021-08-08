蔡英文總統上午視察中央災害應變中心。（王揚傑攝）

蔡英文總統上午視察中央災害應變中心。（王揚傑攝）

總統蔡英文今（8）日上午9時至中央災害應變中心視察，由經濟部長王美花、內政部長徐國勇、衛福部長陳時中、教育部長潘文忠等人陪同，在聽取各部會簡報後，蔡英文指示，這次雖然不是典型的颱風，但熱帶性低氣壓外圍環流加上西南氣流已對各地帶來災情，今天的雨勢雖會減緩，各單位仍須持續監控及災後復原。

蔡英文表示，在交通運輸部分，昨天高鐵苗栗到台中路段，因為大雨造成邊坡土石滑動，影響通行，經過搶救今天清晨高鐵已經恢復單線雙向通行。請交通部盡快恢復雙線的通行，但是要注意施工人員的安全問題。

豪大雨和地震過後的山坡地仍然不穩定，所以請交通部持續的掌握，台鐵、高鐵、公路等沿線邊坡的安全監測，都要提早因應，必要時進行預警式的封閉。如果有道路、橋樑不通，鐵路、海運延誤的訊息，要利用各種管道，提早讓民眾了解，也盡速來恢復。

蔡英文強調，這次災情最嚴重在農損部分，豪大雨已經造成多個縣市的農損嚴重，損失已經超過1.8億，農委會明天就會公布雲林以南各縣市符合天然災害現金救助的標準，後續救助金發放務必把握從優、從速、從簡原則。

此外，請農委會、經濟部掌握民生物資相關的準備，同時防範蔬果價格的波動，調配農產供銷穩定，民生物價有些微幅的上揚，後續請農委會務必維持民生物資價格的穩定。

在防救災和穩定民生用水的部分，現在積水的地區大概都已經退去，除了屏東還有15處積水，所以請經濟部和地方政府、水利單位保持聯繫，全力來支援災害的搶救，加速機具調度和抽排水的工作。

另很多水庫都有可能會進行調節性放流，請經濟部加強督導落實預警，持續提醒下游民眾提高警覺。同時因為降雨很多，水源濁度也提高了，所以請預先準備維持民生供水的正常和穩定。

蔡英文特別提醒，面對氣候變遷全球性的影響，世界各國都已有頻繁發生極端降雨淹水的事件，這次熱帶性低氣壓造成的災害，也提醒我們必須持續正視這個問題，在這裡請行政院持續以跨部會的能量，從籌措資源、研擬方案到貫徹執行，都需要中央、地方各級政府通力的合作，才能夠面對新的全球性的氣候挑戰。

蔡英文最後感謝所有同仁堅守崗位，齊心努力一起確保民眾的生命財產的安全，一起來守護家園。今天是父親節，也祝大家父親節快樂。