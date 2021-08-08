為協助學校落實海洋教育及戶外教育課程，教育部國教署今年於全國設置12個「戶外教育基地」及25個「海洋教育創新課程與教學研發基地」，研發戶外教育及海洋教育課程模組，帶領孩子走出課室外探索體驗台灣之美。

教育部國教署透過成立基地學校研發多元主題課程模組及體驗學習，鼓勵學生進行戶外探究與實察。例如，新北市野柳國小研發跨領域結合情境式海洋探索課程，經由觀察、接觸、體驗深入海洋知能的探究，帶領學生透過深究豐富多元的潮間帶生態，激發熱愛海洋的情操。

桃園市中壢國中設計水循環簡易實驗裝置讓學生認識地球水循環，在人類可用水的模擬實驗中，瞭解水資源的珍貴與水重複利用的重要性；基隆高中探究王爺信仰的由來及傳說，透過實際參與王船遊江祭典，讓學生瞭解雞籠王船祭的流程與意涵，保存海洋文化的流傳。

教育部國教署指出。為促發國中、小教師關注戶外教育教學創新，於去年辦理優質教案徵選計畫，特優教案如彰化縣鹿東國民小學「I.L.T.與山共好」、新竹市光武國民中學「空中的島嶼－合歡山高山課程：『台灣的高山冰河地形』」，課程與學習融合，實踐行政院「向山致敬」政策。

另國教署109年辦理海洋教育教案徵選方面，特優教案如臺北市五常國小「別讓海帶變『海袋』－要『帶』不要『袋」』」、臺南市永康國中「海，你被塑膠了嗎？ ─海廢圖像˙有藝思」及臺北市育成高中「感恩Seafood！？魚食堂上課囉！」等，展現豐富多元的海洋創新教學設計。

為鼓勵教師實施戶外及海洋教育創新方案，即日起至9月22日止辦理全國性教案徵選活動，可至「教育部戶外教育資源平台」（https：／／outdoor.moe.edu.tw／）或「台灣海洋教育中心」（https：／／tmec.ntou.edu.tw／）查詢相關資訊。