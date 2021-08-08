小麥草是貓咪的化毛食物，能有效將消化系統中的毛球排出。新北市動保處為了照顧轄內8間動物之家的貓咪，與景觀處合作，在曾是偶像劇《下一站，幸福》取景地點三峽「大埔苗圃」園區內種植小麥草，供應171隻收容貓咪食用。（動保處提供）

小麥草是貓咪的化毛食物，能有效將消化系統中的毛球排出。新北市動保處為了照顧轄內8間動物之家的貓咪，與景觀處合作，在曾是偶像劇《下一站，幸福》取景地點三峽「大埔苗圃」園區內種植小麥草，供應171隻收容貓咪食用。

動保處表示，現在正值炎熱夏季，貓咪也碰上換毛季節，三峽大埔苗圃種植的小麥草，不僅可當貓咪平日小零嘴，增進腸胃蠕動，更可以幫助消化系統運行，幫助把體內的毛球排出。

三峽大埔苗圃園區面積將近2公頃，已有40年歷史，每年也會提供機關團體、社區或村里免費申請苗木盆栽，甚至曾經是偶像劇《下一站，幸福》取景地點，引來大批民眾造訪。為了穩定動物收容所的食物來源，景觀處找上三峽大埔苗圃園區種植小麥草，免費供給8所公立動物之家貓咪們食用。

景觀處長林俊德表示，8個動物之家對小麥草需求量極高，目前已供貨第2次，小麥草就是貓草，因貓咪每天需舔毛清理毛髮，每天常將大量毛吞入肚內，又是肉食性動物，貓草內有豐富的植物纖維，不僅可以幫助腸胃蠕動和促進消化，也可幫助排出吃進肚裡的毛髮，也因為有豐富維生素C、葉綠素、葉酸等微量元素，可以補充貓咪成長營養，益處多多。

毛寶貝醫療中心獸醫師林子筠表示，貓草可以直接讓貓咪啃咬，也可以摘取餵，貓咪吃貓草後會吐出毛球，嘔吐物中如果有草和毛球是正常現象，但同時要補充水分，避免便秘。

動保處表示，新北市為友善動物城市，轄內動物之家都有提供收容犬貓醫療照護，幫助受傷、生病犬貓救援醫療，民眾現在也可以透過智能認養，線上觀看認養毛寶貝。