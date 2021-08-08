截止今（8）日上午9時，東京奧運會金牌榜排名為：第1名、中國隊（38金31銀18銅）；第2名、美國隊（36金39銀33銅）；第3名、日本隊（27金12銀17銅）；第4名、俄羅斯奧會體育代表團（20金26銀23銅）；第5名、英國隊（20金21銀22銅）。本屆東京奧運會的榜首之爭將在中、美之間展開。

中、美金牌總數非常接近，僅相差2枚。在8月8日奧運會收官日，中國隊仍有2個衝金點；而美國隊則有2個奪金點和2個衝金點。

騰訊網分析，中國隊今天的2個衝金點：一是藝術體操全能；二是拳擊女子中量級（69-75公斤級）。其中，藝術體操全能奪金可能性不大，相較於保加利亞、俄羅斯等歐洲傳統強隊，中國組合能夠以第5的成績晉級決賽圈，已經完成了近12年以來的突破。

至於拳擊女子中量級比賽，中國拳擊名將楊倩將迎戰現世界排名第1的英國選手普萊斯。單從實力及名氣來說，普萊斯更勝一籌！基於此，中國隊的金牌總數不會超過40枚。

反觀美國隊，2個奪金點為：女籃和女排；2個衝金點為：男子63公斤級拳擊決賽和91公斤級拳擊決賽。

其中，在女籃決賽中，現世界排名第1的美國女籃將迎戰現世界排名第10的日本女籃。美國女籃拿下金牌的勝算較大。

另外，在女排決賽中，現世界排名第1的美國女排，將迎戰現世界排名第2的巴西女排。實際上，在不久前兩隊曾有過正面交鋒，當時美國女排以3-1擊敗巴西女排，獲得了了世界女排聯賽的冠軍。因此，從實力、排名及既往戰績來說，美國女排的贏面更大！

基於此，如果美國女籃、女排順利奪冠，那麼美國體育代表團的金牌總數將達到38枚，與現在的中國體育代表團金牌總數持平。即便雙方衝金點均未能實現，美國體育代表團也將憑藉銀牌總數優勢，力壓中國隊排第1！

東道主日本體育代表團的金牌榜排名已成定局，而俄羅斯奧會和英國將競爭金牌榜第4的位置。