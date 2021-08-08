影片中的警察女兒指父親常做奇怪的事，太陽曬屁股時父親在睡覺。（翻攝自高雄市警局臉書官網／石秀華高雄傳真）

影片中女兒質疑，大家休假時，警察父親卻要上班。（翻攝自高雄市警局臉書官網／石秀華高雄傳真）

警察在暴雨中仍要值勤守護治安。（翻攝自高雄市警局臉書官網／石秀華高雄傳真）

警察在深夜執勤時，幫助需要幫助的人。（翻攝自高雄市警局臉書官網／石秀華高雄傳真）

影片中的警察女兒向父親祝賀父親節快樂。（翻攝自高雄市警局臉書官網／石秀華高雄傳真）

高雄市警局臉書官網推出「我的警察爸爸」影片，以女兒視角看警察爸爸，影片中女兒怪爸爸從沒簽過聯絡簿，沒參加第1次游泳比賽，還總在奇怪時間做奇怪的事，言語間滿滿抱怨，但她知道爸爸總在烈日、雨中及深夜幫助需要幫助的人，守護這個家，背後有洋蔥的應景父親節影片感動不少人，還釣出真警眷留言：「我為父親感到驕傲！」。

高雄市警局在父親節前夕推出「我的警察爸爸」動畫影片，向所有的警察父親致敬！影片以女兒的視角看身為警察爸爸的工作，一開始，女兒對爸爸是警察充滿了抱怨，指「不論是聯絡簿、成績單或考卷，爸爸從來沒幫我簽過名；開家長會、全班唱跳表演、第1次參加游泳比賽，爸爸也都不在」。

影片中的警察女兒還質疑「爸爸總是在奇怪的時間做奇怪的事」，太陽曬屁股時他在睡覺，大家放假時他去上班，爸爸真的很少陪在我身邊；但她知道，爸爸不在身邊時，都在毒辣烈日下，為大家指引方向；或在暴雨中巡邏守護周遭安全，在深夜時分幫助需要幫助的人；他盡全力守護我們的家，文末不忘「謝謝我的警察爸爸，祝父親節快樂」。

1分46秒「我的警察爸爸」影片，細膩刻劃警察的工作職務，不少人看了感動莫名，有372人按讚，超過2800人觀看，還釣出真警眷留言回應。

有警察妻子留言表示，「好貼切！小孩的作業簿聯絡簿都是我的簽名」；也有警察女兒指「影片說出了我的心聲，警消真的是非常辛苦的工作，重要的節日，往往見不到我的父親」。

該名警察女兒憶及警察父親執行街頭抗議搜證勤務，曾被抗議民眾拿香直接往臉上戳，真的讓她憤怒又心疼；她說，民眾有事就想到找警察，沒事就罵警察，福利沒有比別的職業好，真的是一份吃力不討好的工作；或許有人會說，那就不要當警察，但她想說的是，若不是為了生活或對警察工作抱有熱誠，很多人應該做不了，「無論如何，我為我的父親感到驕傲」。