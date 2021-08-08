基隆市「86設計公寓」開放具潛力的人才及單位進駐。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府為營造河岸新生活，實施「86設計公寓開放進駐實驗計畫」。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府為營造河岸新生活，實施「86設計公寓開放進駐實驗計畫」，將於8月9日至8月31日對外開放申請，徵求人才進駐，以田寮河畔水岸生活為主軸，進行空間活化與創意提案，吸引設計人才共創基隆。

「86設計公寓」坐落於基隆市田寮河底，原本是警察宿舍，逐年改造成為設計藝文基地，2015年市府與淡江大學建築系合作，一同整備建物空間，並執行活化行動，成功將年久失修的舊宿舍活化轉變成社區藝廊，提供市民更舒適的水岸休憩環境。隔年改委由營運團隊經營，以設計、藝文等創意行動，盼將空間作為青年實驗基地。

歷經多年能量及成果累積，舊宿舍搖身一變，成為提供青年及設計人才交流、討論的共創空間，近年已舉辦14場展覽、36場講座、37場工作坊與29場創意活動，共計116場創意行動，累積6000人次參與，為地方導入新氣象。

基隆市政府都市發展處長徐燕興表示，86設計公寓下一個階段，將以「水岸生活實驗」為主題，徵求具潛力的人才及單位進駐，發展自主文化經濟模式或營造新生活型態，包括工作室營運、公眾創意行動及微型商業實驗等，創造田寮河底迴船池水岸生活氛圍，累積藝文能量、活絡社區。

都發處指出，86設計公寓是4層樓，1層4戶，今年將開放5處空間提供進駐租用，包括3處1樓空間、1處2樓空間及1處4樓空間。8月9日至8月31日開放申請，並於8月14日下午2點在公寓舉行公開說明會。另外，8月9日至8月31日每日下午2點到3點皆可線上預約參觀空間。