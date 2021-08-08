8月第1周，台股除周一(2日)收盤大漲255點，成交值4360億元，後面緊接著4個交易日走勢都很悶，成交量也不到4000億元，分析師表示，現階段台股資金輪動速度非常快，且每天盤面上的強勢族群都不一樣，快到一般投資人可能有點跟不上，將會是8月台股的新常態。

台股6日開低走低，收在17526.28點，下跌76.84點，但周線收紅，較上周上漲278.87點，不過，成交值僅3977億元，已經連續4個交易日都不到4000億元，雖說6日下跌，下跌時應量縮，但上漲時卻未量增，讓不少投資人擔心價量背離不是好事，摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，很多人擔心大盤往上攻的時候，成交量沒有跟上來，但其實這才是合理的成交量，因為7月時當沖量都很大，造成動輒6千多億元的成交量，其實有一點不合理，現在當沖量下降，這才是健康的。

鐘崑禎指出，上周台股最大的問題是資金輪動速度非常快，每天強勢族群都不同，周一是驅動IC、探針卡廠商，周二是內需產業，周三最熱的是面板，周四是封測、記憶體，周五又輪到航運，快到一般投資人可能會跟不上這種速度，但這將會是8月台股新常態，因為8月國際因素考量的重點比較多，資金停泊在單一族群的時間會稍微下降。

類股輪動速度快，也將使台股操作的難度增加，鐘崑禎說，如果是周三追買面板的投資人，買進後就連跌2天，封測族群中表現強勢的菱生，如果周四追買，周五便往下回跌，會變成永遠賺不到強勢那天的長紅，面對這種盤勢，不妨鎖定單一族群，無論是封測、記憶體、銅箔基板等都好，採提前布局、守株待兔的方式，等到資金轉入該族群，會是目前在8月間比較好的操作方式。

至於上周五扮演撐盤要角的航運族群，鐘崑禎表示，從大陸到美東每40呎櫃運價突破2萬美元，看起來是推升航運股價上漲的因素，但其實貨櫃輪的運價根本沒有下來過，只是在股價上漲時利多就會不斷被放大，事實上航運業運價一直維持在高檔，且一直維持到明年初應該沒問題，唯一要考量的因素就是籌碼，短線籌碼零亂也是不爭的事，短線要持續凌厲的漲勢有難度，長線則有機會再挑戰前高。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。