京站推PURGE普潔成人口罩 致敬台灣之光 11:122021/08/08 中時 石欣蒨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 京站今（8日）將於京站官方粉絲團推出直播，帶來普潔醫用口罩「台灣IN口罩」，原價220元，特價159元，兩色共限量100組。（京站提供） 為了慶祝今年台灣選手們在東京奧運的佳績，京站也特別帶來了PURGE普潔致敬台灣之光 Taiwan NO.1成人口罩，即日起於京站直播購物上架，今（8日）也將於京站官方粉絲團推出直播，原價220元，特價159元，兩色共限量100組，另外線下還有「中華健兒加油，歡慶奪牌」活動，像運動品牌優惠、1樓植生牆掃QRCODE留言打氣牆等。 侯友宜視察百貨美食廣場內用 呼籲離座戴口罩 看屋筆記：淡水區宏盛海都(個案＋價格分析) #京站 #PURGE #普潔 #台灣之光 #Taiwan 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆老大公廟開燈夜 拉開中元祭序幕 04:102021/08/08 焦點要聞 電商平台力拼生鮮快速送 蔬菜箱、高價食材最受歡迎 08:092021/08/08 生活 東奧今晚閉幕 美國vs.大陸獎牌爭霸 04:102021/08/08 焦點要聞 疫苗快打車 嘉義縣獨創 04:102021/08/08 焦點要聞 竹市立功里長郭天寶 服務里民如親人 04:102021/08/08 地方新聞 百貨Fun暑假 動漫、卡通IP總動員 04:102021/08/08 時尚消費 PTT父親節停機13小時 鄉民全崩潰：世界末日 09:472021/08/08 生活 桃園防疫旅館 將設6篩檢站 04:102021/08/07 地方新聞 西螺福興宮封鐘鼓 讓好兄弟安度慈悲月 04:102021/08/08 地方新聞 勞保瀕臨破產！國人退休信心低 做到3件事苦退變樂退 05:432021/08/08 健康 人臉辨識 藝術家指潛藏文化偏見 04:102021/08/08 財經焦點 生活熱門新聞 防住院、重症、死亡這款疫苗最佳 醫：勝過BNT - 生活 水底有破洞？全台水庫爆滿洩洪德基卻升超慢 專家揭原因 - 生活 北市這家餐廳好衰 一開放內用就有確診者上門 - 生活 近300萬人哭哭 莫德納全到貨也只夠這麼多人打 - 生活 豪雨狂炸高雄6天5坑 Wecare不忍了怒PO文要韓國瑜負責 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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