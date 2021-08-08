京站今（8日）將於京站官方粉絲團推出直播，帶來普潔醫用口罩「台灣IN口罩」，原價220元，特價159元，兩色共限量100組。（京站提供）

為了慶祝今年台灣選手們在東京奧運的佳績，京站也特別帶來了PURGE普潔致敬台灣之光 Taiwan NO.1成人口罩，即日起於京站直播購物上架，今（8日）也將於京站官方粉絲團推出直播，原價220元，特價159元，兩色共限量100組，另外線下還有「中華健兒加油，歡慶奪牌」活動，像運動品牌優惠、1樓植生牆掃QRCODE留言打氣牆等。