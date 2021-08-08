「打疫苗了沒」，是近來許多人見面時的問候語，但如果改問「你敢打嗎」，可就不是很受歡迎了。醫師陳志金PO文，直言對「你敢打嗎」這句話相當感冒；他強調，有什麼疫苗就打什麼疫苗，現階段別挑品牌，取得保護力才是更重要的。

陳志金表示，有些人不敢打疫苗，就四處去問人家敢不敢打，他也被問過，直接回「我敢啊！」而且3月22日還是第一批接受接種的醫護。

陳志金認為，只要是疫情指揮中心認可的疫苗，包括AZ、莫德納、高端，甚至還沒到貨的BNT，這些都可以打，他太太也是如此，所以打了AZ。

有人問他「為什麼不打高端」，陳志金強調，他不是因為已打完疫苗所以不選高端，而是可以打的時候，並沒有高端這個選項，如果日後能追加，「不管什麼疫苗，就算剩下高端，我也會追加。」

對於有網友邏輯不清，陳志金說真的很難！此則發文獲得近2萬名網友聲援，「我也是有什麼疫苗就打什麼疫苗」、「再等下去，搞不好連高端都沒有」、「真的別挑，生吃都不夠了還想曬乾嗎」、「我是年輕人，現在完全沒資格打，真羨慕還有人能選擇」。