西瓜泡水。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

連日來的豪大雨，造成各地農產品損失，蔡英文總統表示，豪大雨造成多縣市農損嚴重，損失超過1.8億，農委會明天會公布雲林以南各縣市符合天然災害現金救助的標準。立委謝衣鳳認為，農委會應一視同仁，將雲林以北的彰化縣納入不分品項、不分災損面積的全品項現金救助的縣市，「不應讓彰化縣農民受損嚴重，又求助農委會無門。」

謝衣鳳表示，根據縣政府統計，彰化縣農作物損失，有紅龍果、蔥、蘿蔔、花椰菜、落花生、香瓜、西瓜、甘藷、菊花與葉菜類等，沿海尚有漁塭等設施，「受損農漁作物產地遍及芳苑、二林、大城、溪州、田尾、和美、線西、伸港與鹿港等鄉鎮。目前災損尚在統計當中，此次農漁業損失產區及種類遍及廣又多。」

謝衣鳳表示，農委會目前只將雲林以南農業縣列入全品項現金救助區，雲林以北的彰化縣，這次也因連日豪雨成災，同時又是多品項農產品的生產區。「農委會應一視同仁，將彰化線也納入不分品項、不分災損面積的全品項現金救助的縣市。不應讓彰化縣農民受損嚴重，又求助農委會無門。」