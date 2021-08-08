近期西南氣流影響，連日豪雨重創中南部產區，且因盧碧颱風接近的預期心理影響，使供貨量減少而價格有所波動，北市市場處目前已要求台北農產公司啟動購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫，北農指出，今日蔬菜每公斤批發價格為47元，較昨日每公斤43.9元，上揚3.1元、漲7％，再度創下今年新高。

北市市場處指出，已規畫聯繫其他無受損產區增量供應蔬菜，並透過大台北地區超市通路於8月8日至8月10日釋出平價蔬菜38.4公噸，包括裸賣把菜每把29元、進口洋蔥每袋29元、甘藍每粒99元、進口蘿蔔每條35元、履歷胡蘿蔔每袋35元、履歷小黃瓜每盒49元，歡迎民眾選購。

根據北農批發交易速報，北市果菜批發市場蔬菜到貨量935公噸，較昨日減少125公噸，每公斤批發價格47元，較昨日每公斤43.9元，上揚3.1元；水果部分，今日到貨量456公噸，較昨日減少231公噸，每公斤批發價格44.3元，較昨日每公斤42.7元上漲1.6元、上漲3％。

市場處表示，如後續天候穩定，蔬菜採收供應將逐漸恢復正常，消費者可於各市場透過QR-Code即時查詢批發交易菜價波動情形，市場處仍持續監控批發市場蔬菜到貨量及平均價、大宗蔬菜葉菜類平均價情形並採取相關因應措施平穩菜價。