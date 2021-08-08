10日起試營運的新竹漁港直銷中心戶外攤商「波光市集」將成新竹漁港最美新地標。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹漁港直銷中心戶外攤商「波光市集」將於10日起試營運，市長林智堅8日前往了解整備工作。（陳育賢攝）

新竹漁港最美新地標登場！新竹漁港直銷中心戶外攤商「波光市集」已完工，建物以海浪理念設計，主打「黃金沙灘色系」，波浪狀屋頂融入海港，夜晚還有光環境營造，讓絕美地標映照海景，「波光市集」並將於10日起試營運，但仍限外帶、禁邊走邊吃。

市長林智堅表示，新竹漁港直銷中心外約有70多個戶外攤商，環境較為雜亂老舊，為了讓攤商與遊客享有更好的空間，市府啟動戶外攤商整建工程，打造海浪狀的屋頂與木質感構成的「黃金沙灘色系」特色市場，連夜間照明都經過特別設計，營造出具有美感的光環境，是座兼顧美感與環境衛生的臨海網美市集。

市府產發處指出，考量海邊氣候易導致鋼構鏽蝕，建物多選擇耐候材質包括集成材複合鋼構、SRC混凝土、耐候鋼，都是可以隨著時間能變化的材質，易於維修，另針對東北季風迎風面，設計有較大壁面協助擋風，背風面則加大開口作為進出動線。

此外，大棚架建築1層樓挑高約7公尺，採半戶外開放式，提供74席攤商販賣空間，每席採統一規格框架，配有獨立流理台、自來水與電源插座等設備，讓攤商擁有更完善的販售環境，公共廁所設有無障礙及親子廁所方便旅客使用，一體成形的混凝土造型牆外觀與簡明清爽的裝修，讓民眾享有兼顧衛生、舒適的消費環境。

「波光市集」10日起試營運，販售飲品、炸物、燒烤等小吃，營業時間平日上午9時至晚上10時、假日上午8時至晚上10時，每隔兩周的周一公休。