19歲台灣桌球好手林昀儒初次參賽奧運就有卓越的表現，與他交手過的「世界球王」樊振東、奧恰洛夫都驚艷連連；不僅如此，轉播東奧桌球賽事的洋男主播Adam Bobrow也常在其他國家對戰中提到林昀儒，甚至說幾句中文，原來他和小林同學私交匪淺，還會跟林家一起出去玩。

如果你常看桌球賽事，應該對主播Adam Bobrow不陌生，他是世界桌球總會（ITTF）御用賽評與ITTF官方頻道《一期一問》（Ask a Pro Anything）系列主持人，私底下也是YouTuber，目前定居在台北，時常與台灣的桌球球友互相切磋，在頻道上傳過與林昀儒、鄭怡靜的友誼賽影片，Adam Bobrow曾使出絕招蛇球，因此得到蛇人（Snakeman）的綽號。

根據《美聯社》報導，Adam Bobrow表示自己跟林昀儒感情十分要好，之前還跟林家一起去看瀑布、享用晚餐，當有台灣人在路上認出他時，Adam Bobrow都會覺得很開心，因為代表桌球可能在台灣受到歡迎了。

Adam Bobrow的YouTube頻道目前有53.2萬訂閱，與林昀儒對打的影片破135萬觀看數，和鄭怡靜的也有49萬次；Adam Bobrow表示運動員忙著比賽，沒有時間發展個人品牌，所以他最重要的工作就是要挖掘球員們私下的個性，讓社會大眾更加熟悉。

I played against World no.7 Lin Yun-Ju

I played against World no.8 Cheng I-Ching (鄭怡靜)

當林昀儒、鄭怡靜在本屆東奧混雙桌球摘銅，Adam Bobrow特地發文祝賀：「我為你們感到驕傲！」同時感謝鄭佳奇教練的指導，才能訓練出如此優秀的運動員。