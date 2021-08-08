消防人員8日上午申請空勤總隊直升機，載送民生物資至桃源區部落。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄桃源區台20線「明霸克露橋」昨（7）日不敵湍急的溪水，橋面整個「一分為二」被沖斷的影片曝光，這讓復興、拉芙蘭及梅山3個部落形成孤島，因為「明霸克露橋」是部落唯一通往外界的交通要道。目前，空勤總隊總算等到山區氣候穩定，準備出發進行物資運送。對此，空勤總隊表示，這一趟運送物資約300公斤包含尿布泡麵手電筒雨衣等，同時還有台電裝備約60公斤以及4名台電人員負責搶修電力。

影片曝光 荖濃溪暴漲 明霸克露橋遭洪水沖斷「一分為二」

消防人員8日上午申請空勤總隊直升機，載送民生物資至桃源區部落。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

「明霸克露」在布農族語為希望之意，橋體在2017年由公路總局花費10億建造而成，完工當年就遭受1500mm梅雨沖刷橋體些微受損。（圖／民眾提供）

高雄市連日遭受豪大雨侵襲，山區溪水暴漲又有土石流，湍急的洪水7日將位於台20線道上有「希望之橋」之稱的「明霸克露橋」沖斷，導致梅山、梅蘭及復興一帶的部落居民因無法出入，民生物資只剩2周存糧，為優先解決居民斷糧危機，消防局8日上午向空勤總隊申請直升機，已於上午10時53分，先行載送台電人員及物資進入山區救援。

由於今天上午雨勢稍歇，消防局向消防署空勤總隊申請直升機後，載送了泡麵、礦泉水等乾糧民生物資至桃源山區部落，此趟任務也有台電人員隨行，將搶修當地因風雨斷電的電力，先解決居民無電之苦。

據悉，明霸克露橋的「明霸克露」為布農族族語「希望」之意，色彩繽紛的橋身如同一條充滿希望的彩虹照映在荖濃溪上，橋身全長695公尺，耗費10億在2017年4月29日完工，起初設計可抵擋單一累積雨量800mm，位在布唐布那斯溪、荖濃溪、玉穗溪交會口，因橋梁坐落處是荖濃溪的攻擊岸，原本使用的溪底便道逢雨就斷，公路總局才決定以中期道路規格修建這座高架橋。

然而透過影片可以得知，荖濃溪近日因降下大量雨水而暴漲，灰黑色的溪水挾帶土石，原先水面高度就已緊貼橋墩，不到頃刻間，橋身隨即不敵強烈的水流衝擊，自畫面的左上角開始斷裂，整截陸橋分離，泥水灌暴橋體，十分駭人。

載送民生物資的直升機已於8日上午11時28分平安降落桃源區樟山國小復興分校。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

桃源希望之橋斷3部落成孤島 空勤直升機急運物資與台電人員搶修(讀者提供)

桃源希望之橋斷3部落成孤島 空勤直升機急運物資與台電人員搶修(石秀華翻攝)

桃源希望之橋斷3部落成孤島 空勤直升機急運物資與台電人員搶修(高雄消防局提供)

高雄市桃源區台20線「明霸克露橋」為通往復興、拉芙蘭、梅山三個部落的主要通道，7日下午1時許遭玉穗溪水暴漲沖斷，橋斷裂讓3部落頓時成孤島且電力中斷；桃源區公所表示，目前復興部落有185人、拉芙蘭部落有143人、梅山部落有173人，3處部落共有501人受困，所幸在市府及區公所全力整備應變下並無人傷亡，里民全數均已由區公所協助避難到安全住所，居民糧食充足尚有2至3週庫存量。

載送民生物資的直升機於上午10時53分自小港機場起飛，已於11時28分平安降落桃源區樟山國小復興分校，機上載送4名台電鳳山區處工程人員至山區搶修電力基礎設施，同時投放300公斤民生物資及藥品補充缺口，確保部落居民正常生活運作無虞。