在響尾蛇隊小聯盟打拚的台灣捕手林家正，在周五賽後接到球隊通知，升上響尾蛇2A阿馬里洛土撥鼠隊（Amarillo Sod Poodles），並於8日一早飛抵德州與球隊報到會合。

現年24歲的林家正過去3度參加美職選秀，最終在2019年選擇與響尾蛇簽約，展開旅美生涯，但受到疫情影響，生涯第一個完整球季直到今年才開始。

開季林家正與陳聖平被分發在低階1A，不過日前陳聖平被下放到新人聯盟，而最新聯盟官網異動中顯示，林家正在美國時間7日被升上2A。

跳過高階1A直接來到2A，林家正的粉絲專頁引述他的說法表示，「升上2A當然是個挑戰，來到這裏一樣的是盡全力把握每次上場機會，也要藉著來到更高層級努力吸收、學習。」本季林家正在低階1A共出賽45場，打擊率2成21，11分打點，職棒首轟尚未出爐。

而日前又被下放印地安人3A的台灣好手張育成，今天在3A先發出賽，打第3棒、二壘手，前2次打擊都吞下三振，之後敲三壘滾地球出局，但他在7局下、第4打席敲出帶有2分打點左外野全壘打，9局下首位上場再揮出二壘安打，5打數2安打、貢獻3打點，打擊率3成19。