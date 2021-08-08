豪雨造成淹水及農作物災情不斷，副總統賴清德今天表示，今天是父親節，但有許多朋友仍堅守在崗位上。他想對所有的爸爸們說聲：「謝謝，辛苦了！期盼雨過天晴、一切平安！」

受西南氣流與熱帶性低氣壓影響，7日全台大雨，南投縣、嘉義縣、高雄市及屏東縣更是下起局部超大豪雨，中南部災情頻傳，高雄桃源山區重要橋梁「明霸克露橋」不敵洪水慘遭腰斬。馬祖也傳出土石流釀災。中央氣象局也提醒今明兩天各地天氣仍不穩定，西南部地區民眾仍須留意強降雨。

賴清德在臉書表示，這兩天，在大雨之中，有些救災、防疫、醫療人員們，已身為人父，但因為職責所在，無法和家人團聚，讓他們穿戴起裝備，在風雨中穿梭，維護安全、守護國人。

他說，這種不分日夜、無懼風雨的堅定與執著，就像父親的守護，讓人安心更令人心懷感激。他想對所有的爸爸們說聲：謝謝，辛苦了！期盼雨過天晴、一切平安！