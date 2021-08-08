國內疫情二級警戒延長至8月23日，確診案例也減少，但前台大感染科醫師林氏璧表示，別太天真了，確診少只是反映過去在三級警戒下防疫有成，而雙北餐廳內用2日才開放，要有案例也要14天後，也就是16日以後才會知道，提醒大家父親節別太放鬆，乖乖待在家裡防疫。

國內疫情7月27日降至二級警戒，雙北則從8月3日才開放餐飲內用，本土確診案例持續維持在低檔，近日甚至出現個位數，林氏璧日前在臉書「日本自助旅遊中毒者」發文指出，近來台灣新冠確診案例少，許多國人似乎慢慢鬆懈，有些媒體還問，8月10日之後會再降級嗎？讓林氏璧直言「我要來當烏鴉了，別太天真了！」現在的確診數字是反應14天前的狀況，在16日以後才會明顯被看到，就是說這兩周的個案數，只是告訴大家之前在三級之下防疫做得很好，保持低度的流行。

林氏璧指出，7月27日國內才降到2級並開放內用，雙北則是8月3日才開始內用，現在是重要的觀察期間，要有案例也是開放14天後才會明顯被看到，「父親節，大家別太放鬆了，待在家看奧運閉幕式吧。」

對此，網友紛紛留言：「父親節的家庭聚會令人憂心，5月的大爆發很多是母親節家庭聚會開始的」、「真的，要不然8/20等爆」、「真的很害怕，大家一窩蜂跑出去，很擔心9月時孩子無法如期開課」、「超怕降二級後的這波」，還有人表示，「這陣子好多人買東西都不刷條碼了」、「家附近公園超可怕，一起飲酒作樂，跑步的人口罩都沒戴，幾乎一半以上都沒戴口罩了」。