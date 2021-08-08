中國14歲小將全紅嬋在東京奧運會奪得跳水女子10公尺台的金牌，據媒體報導，奪冠當天，全紅嬋的爸爸拒絕了一企業送來的人民幣20萬元慰問金。

報導稱，這件事是發生在全爸爸給女兒擺的慶功宴上，他說不能消費全紅嬋的榮譽，拒收了慰問金，僅留下了鮮花。

8月5日，中國出征東京奧運會年齡最小的一名運動員全紅嬋在跳水女子單人10公尺跳台決賽中，以三次滿分、單項及總分均打破世界及奧運會紀錄的成績奪得了冠軍。

全紅嬋奪冠的消息一傳開，她的家鄉也變得熱鬧了起來，全紅嬋的家成了網友們的打卡聖地。常年不走動的親戚也第一時間趕來祝賀，面對這人來人往的場面，全媽媽不知所措，直言「嫁到這這麽多年我第一次知道我們有這麼多的親戚朋友」。

中國婦女報7日發文為其發聲稱，「全紅嬋該紅，但是請勿騷擾和消費」。文章說，當祝福參雜著目的，當圍觀帶著利益，這一切都變了味，這種行為當然是醜陋的，全紅嬋本人需要的是健朗快樂的成長，是繼續專心投入訓練在跳水路上越走越遠，而她家人需要的，是不被騷擾的正常生活。

文章稱，全紅嬋的跳水路以一個完美的亮相開場了，而她的人生之路還很長，如果真的關心她，就請給她和家人一些空間，或許，不打擾，就是最好的支持。