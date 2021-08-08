研究指出，本屆東京奧運官方支出為154億美元（約新台幣4284億元），是史上最貴奧運，多數花費將由日本納稅人吸收，此外美聯社指出，最大贏家將是國際奧會。

東京奧運如何成為史上花費最高奧運？

美聯社報導，根據牛津大學研究，本屆東京奧運的官方花費為154億美元，是史上花費最高的奧運，這個數字可以在日本建造約300間有300張病床的大型醫院、1200間小學，或者是可以購買38架波音747客機。

不過根據日本政府審計報告，東奧的實際花費可能是官方數字的2倍，當中除了67億美元之外，其餘都由日本納稅人支付，根據最新預算，國際奧會（IOC）貢獻13億美元（約新台幣361億元），在新冠疫情爆發後，才又追加數億美元。

日本官員指出，因為延遲一年舉辦，本屆奧運總共再增加28億美元（約新台幣779億元）支出，不開放民眾入場觀看賽事也損失8億美元（約新台幣222億元）門票收入，這些資金缺口最終可能由東京都廳埋單。

美聯社指出，本屆東京奧運的最大贏家可能是總部位在瑞士的國際奧會，就算沒有觀眾入場，國際奧會也能靠著販賣轉播權獲得30至40億美元（約新台幣834至1112.8億元）的權利金。國際奧會本身有75%的收入來自轉播權利金，另外18%源自於贊助。

牛津大學曾在2020年做過一項研究，發現自1960年以來，每一屆奧運平均超支172%，本屆東奧超支111%或244%，就看要用哪一個數字界定東奧的總支出。

不過研究作者佛利弗柏格（Bent Flyvberg）表示，國際奧會及主辦城市根本沒興趣追蹤究竟花了多少錢，因為最終往往會揭露超支狀況，讓國際奧會及主辦城市感到難堪。

佛利弗柏格指出，追蹤奧運成本是一項單調乏味的工作，必須要界定哪些真的屬於奧運支出，而且每屆奧運的實際花費金額可能並「不透明」，也不可做比較。

美國聖十字學院（College of the Holy Cross）研究體育經濟學的馬西森（Victor Matheson）表示，問題在於分辨清楚奧運成本，以及哪些是一般基礎設施，只是因為舉辦奧運而加速趕工完成。

2008年北京奧運、2014年索契冬奧分別以超過400億美元（約新台幣1.11兆元）及510億美元（近新台幣1.42兆元）支出經常被冠為史上最貴，不過這些數據可能不太正確，佛利弗柏格指出，這些數字可能涵蓋了包括道路、鐵路、機場、飯店等龐大基礎設施費用，他們自己調查的成本花費並沒有達到這個數字。