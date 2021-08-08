今天是父親節，資深媒體人趙少康表示，自己同為父親，當然知道父親難為，尤其父親節總是遠不如母親節被重視，真是無可奈何，且如果規劃外出聚餐慶祝，趙笑言，「付清」帳單的，應該又是父親。

趙少康今（8日）在臉書發文表示，自己同為父親，當然知道父親難為，總希望給孩子最好的，但因總是忙於工作，很難有太多時間相處，不過，天下的爸爸都是一樣的，趙少康感性直言，孩子學會叫「把拔」、學會走、學會跑跳的快樂，還有青春期後每次衝突爭執的辛酸都讓人印象深刻，當然更會記得孩子在各方面獲得成就時，那份驕傲與感動。

趙少康稱，這些酸、甜、苦、辣點滴在心頭，父親的辛酸、責任、苦惱跟快樂，自己跟所有父親都同樣有感，尤其父親節總是遠不如母親節被重視，真是無可奈何，且今年的父親節，既有疫情、又有颱風，如果規劃久違的外出聚餐慶祝，趙笑言，「付清」帳單的，可能又是父親啊。

許多網友也在其po文底下留言表示，「父親像座山～ 沉穩的愛，祝福趙先生及天下的父親，父親節快樂健康」、「父親付清節快樂」，國民黨台北市議員王鴻薇也回應，「祝趙大哥和所有可愛的爸爸們，父親節快樂」。