今日是88父親節，綠委陳瑩今日於臉書談到父親前台東縣長陳建年、祖父前台東農校(今台東專校)校長陳耕元時，意外揭露曾代表台灣拿下1960年羅馬奧運十項全能銀牌的楊傳廣，最初參加的是棒球運動，後來被陳耕元發掘，改練田徑後，才造就「亞洲鐵人」傳奇。

陳耕元當年是嘉義農林學校(現嘉義大學)球員，曾在1931年赴日參加第17回夏季甲子園並獲得亞軍，這段故事也被拍為電影「KANO」。陳耕元後來回到故鄉台東從事教職，並接任台東農校校長。

陳瑩表示，30多年前陳建年為了紀念陳耕元，並培養體育人才，開始舉辦耕元盃青少棒球賽。中間雖然因故停辦，但自己接任台東縣棒委會主委後，經過努力，於2016年再度復辦。

陳瑩還意外揭露，楊傳廣學生時期曾是棒球隊的一員，有球速但控球不佳，有次調皮搗蛋，助跑從老師背後跳越過老師後，被叫到校長室，當時陳耕元發現楊傳廣的天分極高，身手矯健，後來以鼓勵代替體罰，也因此發掘了楊傳廣這塊田徑的璞玉。