一年一度的父親節來臨，為了讓因值勤輪班而無法返家與家人團聚的員警也能度過佳節，苗栗縣警察局在父親節當天特別發揮巧思，由局長周煥興扮演超級外送員，為執勤員警送上由警眷指定的專屬早餐，並透過視訊讓警眷遠端送上感謝與祝福，讓員警直呼：「真的好感動！」

苗栗縣警察局長周煥興在父親節扮演超級外送員，為執勤員警送上由警眷指定的專屬早餐，並透過視訊讓警眷遠端送上感謝與祝福。(戴志揚翻攝)

苗栗縣警察局長周煥興在父親節扮演超級外送員，為執勤員警送上由警眷指定的專屬早餐，並透過視訊讓警眷遠端送上感謝與祝福。(戴志揚翻攝)

父親節前夕，警察局事先詢問員警家屬平時員警喜好的早餐。於父親節當天，周局長與五個分局正(副)分局長，同步到轄區內警眷指定的中、西式早餐店購買餐點，放入外送背包後，立即驅車將熱騰騰又美味的早餐送到員警手中。

苗栗縣警察局長周煥興在父親節扮演超級外送員，為執勤員警送上由警眷指定的專屬早餐，並透過視訊讓警眷遠端送上感謝與祝福。(戴志揚翻攝)

苗栗縣警察局長周煥興在父親節扮演超級外送員，為執勤員警送上由警眷指定的專屬早餐，並透過視訊讓警眷遠端送上感謝與祝福。(戴志揚翻攝)

苗栗縣警察局長周煥興在父親節扮演超級外送員，為執勤員警送上由警眷指定的專屬早餐，並透過視訊讓警眷遠端送上感謝與祝福。(戴志揚翻攝)

苗栗縣警察局長周煥興在父親節扮演超級外送員，為執勤員警送上由警眷指定的專屬早餐，並透過視訊讓警眷遠端送上感謝與祝福。(戴志揚翻攝)

值班員警看到局長現身探班，突然拿出自己平日最喜歡的早餐，個個又驚又喜，直說：「從警這麼久，第一次有局長幫我送早餐！而且居然知道我喜歡吃什麼早餐！太用心了吧」，當然過程中還發生同仁一直猜不到老婆點的早餐，原來老婆點的不是愛吃的，而是點更營養的早餐，讓同仁身體更健康；婦幼隊隊長也接到同在警察局上班的妻子電話祝福。更有警眷在視訊活動後表示：「我先生從警30餘年，局長在88節他值勤時送早餐，讓我真的非常感謝，謝謝你非常重視同仁的辛勞，也貼心的讓他們在辛苦工作之餘還能兼顧家庭，你的好我們警眷都會放在心裡。」這些送同仁的早餐都是局長事先問過警眷後才去購買，特別用心。接著透過視訊讓員警的女兒與妻子對無法返家過節的爸爸親訴平時說不出口的話語，一句句「爸爸辛苦了、我愛你、謝謝你」讓員警們眼眶泛淚，感動不已。過程中周局長與各正(副)分局長也在視訊中向家人們表達對員警同仁的照顧與關心，讓員警在這特別日子裡感受到滿滿溫暖及感動。

在外送早餐活動結束後，周局長體恤五位正(副)分局長平時維護轄區治安的辛勞，今天又為身為父親同仁送早餐，於是利用外送平台為他們準備一份豐盛的午餐，讓他們能夠在繁忙的工作中也能吃到一頓熱騰騰的愛心午餐，並祝他們父親節快樂！

警察不分假日與晝夜堅守崗位，為國家社會所付出辛勞與貢獻，但也犧牲掉與家人的歡聚時光，因此特別規劃辦理8月8日父親節活動，藉由此次活動讓無法與家人相聚的同仁能夠享受到熱呼呼、家人指定的專屬早餐，並透過視訊說出心中的愛與感謝。最後祝福天下所有的父親們工作順心、身體健康、事事如意！