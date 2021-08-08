美國消費者物價指數持續攀高，投資人關注聯準會是否開始縮緊寬鬆貨幣政策，有專家就認為，目前全球金融市場存在泡沫，而聯準會存在的目的不是讓投資人賺錢，是經濟的穩定，因此是時候考慮升息，避免為時已晚。

美媒報導，針對目前金融現況，橡樹資本（Oaktree Capital Management）聯席董事長馬克斯（Howard Marks）提出警告，「現在出現的問題是市場充滿泡沫，股市估值過高，目前標普500指數已達到4000點，但去年3月只有2000點左右，這一來一往間的差距相當大。」

此外，Howard Marks也點出隱憂，「通常經濟政策的週期會與市場週期相近，如股市漲到高點時經濟也會很繁榮，但目前股市在高點，經濟才剛開始復甦，這種狀況相當不尋常。」

因此，Howard Marks呼籲聯準會要盡快做出行動，「我不是要求聯準會馬上採取行動，只是絕對不能錯過讓利率回升的機會，不應該因為擔心出現恐慌情緒而有所退縮。」

Howard Marks補充說道，「聯準會的工作是讓經濟政策保持在正確的道路上，而不是讓投資人賺錢，當經濟復甦強勁、通膨威脅增加及失業率下降的狀況同時出現，就是提升利率的時刻了，必須在適當的時機很停，避免為時已晚。」