2020東京奧運新增了衝浪、滑板、攀岩等全新項目，同時含淚送別日本人喜愛的棒球與空手道。雖然有些人對於巴黎奧運新增的霹靂舞不以為然，其實奧運過去有過更奇怪的比賽，相比之下霹靂舞其實也沒什麼。英媒《Metro》今年回顧過去奧運最冷門的10項競技，其中只有1項能存活至今。

第１項「射鴿子比賽」：1900年巴黎奧運。顧名思義，一籠一籠的鴿子被放飛在參賽選手面前，看看誰的獵槍殺掉最多鴿子就贏了，連續兩槍失手的即被淘汰。當年有將近300隻鴿子為這場賽事犧牲，參賽的只有8個國家，比利時射手轟掉了21隻鴿子拿下金牌。可想而知，動保團體號召人馬強烈抗議，這項賽事也就只舉辦了這麼一屆，這是奧運史上唯一以獵殺動物為競技的運動，單場殺掉21隻鴿子成為永久不會被刷新的奧運紀錄。1902年美國發展出比較文明的「飛靶射擊」，飛靶因此也被稱為「clay pigeon（黏土鴿）」。

第２項「手槍決鬥」：1908年倫敦奧運。必須承認這種比賽的設定非常酷，參賽者腰間掛著手槍，像西部片槍手對決那樣，相距20公尺拔槍對射，選手穿著防護衣，使用安全的蠟製子彈。然而這個項目只停留在示範階段，畢竟拿著槍對射有違世界和平、團結的奧運精神。

第３項「男子拔河」：1900年至1920年奧運。終於是個比較像樣的運動，拔河確實也在奧運撐了20年之久，規則是兩隊各出8人，先把繩子拉走6呎（約1.83公尺）的隊伍，或是在5分鐘之後佔優勢的隊伍獲勝。然而英國大力士太強壯了，1908年他們3支隊伍拿走了全部的金、銀、銅牌，該賽事在1920年比利時安特衛普奧運成為最後一屆。

第４項「手杖對打」：1924年巴黎奧運。法語的「La Canne」就是紳士拿著的手杖，顧名思義兩個人拿著手杖單挑，非常類似擊劍的運動。問題在於它和擊劍其實沒什麼分別，早在1904年奧運就有木棍對打賽（屬於擊劍分類）。優雅的手杖對打只是以示範賽登場，隨即不了了之。

第５項「郵件馬車」「騎馬砍獵」：1900年巴黎奧運。做為馬術的競技項目，郵件馬車、騎馬砍獵、騎馬跳遠、騎馬跳高都和板球一樣只存活了1屆奧運。郵件馬車是非常奇怪的運動，參賽者駕駛4匹馬拉著的馬車競速，構想來自於幫英國皇家遞送郵件的驛站馬車。騎馬砍獵其實是騎馬者必須做出特定動作並試圖通過一連串障礙。這些賽事後來都被新的馬術項目取代，留下的紀錄不多，已知馬匹載著人的跳高紀錄是1.85公尺，跳遠為6.1公尺，駕車送信最快的人是比利時選手。