今天國曆8月8日父親節，晚間子時也正巧碰上農曆7月初一鬼門開，因此網路上也傳出不少「避免慶祝父親節」的相關貼文，不過民間習俗專家廖大乙卻持不同看法，另外也點出必須遵守及禁忌項目，提醒民眾千萬別觸犯。

今年的父親節恰巧碰上「鬼門開」，因此近期網路上不斷流傳出父親節當天避免對自己的父親、先生、公公等說出父親節快樂等祝賀話語，也不要買蛋糕慶祝，建議改成父親節安康、父親節身體健康等文字較為妥當。

民俗專家廖大乙卻呼籲民眾「切勿迷信」，雖當天是鬼門開，好兄弟們將來塵世間蹓躂，接受民間供養普渡，但為人子女依然要遵守孝道，切蛋糕慶祝依然可以進行。

不過，根據《ETTODAY》的報導，廖大乙也表示，今年因碰到極陰年，旱災、雨災、地震、疫情等災害不斷，尤其農曆7月15日又遇到極陰日，因此從農曆7月初7，也就是七夕情人節至中元普渡的這一周，民眾須更加小心，務必戴好口罩遵守防疫相關規定。

另外，普渡時除了祭拜好兄弟外，也別忘了祭拜地基祖以及祖先，供奉時「不要」將梨子、李子、香蕉、番茄、芭樂、鳳梨等水果放上桌，也「避免」要好兄弟保佑，我們只需打開其中一包供品讓好兄弟聞香，並抱持著「有來有分、沒來沒分、互不干擾」尊敬的心態即可。

專家也建議祭拜時「不要」穿黑色服飾，以亮色系為主，半夜也「不要」吹口哨、出遊、洗衣服，甚至到海邊玩耍，進住民宿前可先在房門口敲3下再進入；這個農曆7月只要以敬畏的心去面對便能平安度過。