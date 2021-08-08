專精詐騙的黃姓男子，在網路性交易平台隨機找上吳姓風塵女性交易，6日上門，卻唬稱刑警，拿出手銬將她銬住，誆她涉嫌洗錢，搜刮2萬5000元後逃逸，吳女7日上午報警，警方當晚即逮獲黃男，依照強盜罪與冒用公務人員罪嫌移送法辦，他身上現金已花剩3100元，檢方向法院聲請羈押。

31歲黃西樺行徑有如金光黨，過去曾犯下多起不同型態詐騙案，包括佯稱高價收購手機，卻在面交時趁機落跑，也曾在民宿白住，騙了數萬元。曾參加過太陽花學運，卻因行為不良遭驅逐，日後行騙時常謊稱是學運總指揮林飛帆的好友。

黃男6月出沒高雄，抱著可愛小獼猴兜售詐財得逞，被害人出面呼籲民眾勿受騙。不料他騙人手法變本加厲，這次假扮刑警，演出一場「假買春、真洗劫」戲碼，上門強盜吳姓風塵女。

黃男先在網路色情交易平台，隨機找經營1樓1鳳的44歲吳姓女子性交易，6日下午依約前往對方在金華路3段的一間公寓套房。

吳女才剛開門，黃男即表示「我偵查隊的」，拿出手銬，唬稱掌握線報吳女握有大批現金，涉嫌洗錢防制法，將執行搜索，將她銬住，再搜刮2萬5000元，並拿走手機，解銬後離去。

吳女以為真的遇上警察，被唬得又驚又怒，還不敢報警，經過一夜思考，發現不對勁，7日上午前往警局報案遭人強盜。

警方啟動專案追查，得知黃嫌住在南區某棟民宿內，數小時內上門將他逮捕，查獲作案用手銬、剩餘現金3100元。

落網的黃嫌一度謊稱因曾買春被毆打，一心想報復才策劃，並以為僅涉嫌妨害自由，警方懷疑是脫罪之詞，仍依照強盜罪嫌將他移送台南地檢署偵辦，檢方並向法院提起聲押。