美國女籃在奧運舞台上塑造接近無敵女王形象！美國8日在東京奧運女籃金牌戰，輕鬆以90比75擊退地主日本，除了完成奧運跨屆55連勝，更是奧運7連霸，陶樂西、蘇博德兩人更成美國奧運籃球史上唯二「5金」球員，日本雖落敗摘銀，仍創奧運隊史最佳成績。

自從1976年蒙特婁奧運設立女籃項目，11次奧運女籃金牌全由美國、俄羅斯包辦，美國拿到其中8金，更從1996年奧運之後完成6連霸，俄羅斯則以前身蘇聯拿過1976、1980年兩屆奧運金牌，以及用獨立國協名稱拿過1992年奧運金牌。

美國女籃一開賽就打出10比2，先發5人也很快都有取分，儘管日本一路緊咬比數，但在上半場快結束前，美國再次發動一波10比2猛攻，成功擴大領先差距到兩位數，上半場打完，美國以50比39領先日本，格琳娜半場就拿18分。

來到下半場，美國似乎不再想讓日本縮小差距，徹底發揮身高上的優勢，轉眼取得68比47大幅領先，甚至打到比賽還剩5分51秒，美國擴大領先優勢到25分，比賽勝負已無懸念，兩隊實力差距相當明顯，但日本能闖金牌戰已屬難得。