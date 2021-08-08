今天是父親節，蔡英文總統今天表示，她要祝所有的爸爸們，父親節快樂！今年無論是否團聚過節，她都要提醒大家，都要記得和爸爸做好防疫指施，「祝福大家平安、健康」。

蔡英文今天透過網路社群平台表示，在節日的同時，她早上也去了中央災害應變中心視察，隨時掌握熱帶性低氣壓帶來的威脅與災害。

她要感謝守在崗位上的第一線同仁。很多同仁也是父親，犧牲了假期堅守崗位，協助防災工作。今年無論是否團聚過節，她都要提醒大家，都要記得和爸爸一起勤洗手 、 保持社交距離、戴好口罩，「祝福大家平安、健康」。