目前台灣疫苗數量吃緊，而衛福部長陳時中卻又宣布將開放國產高端疫苗給民眾施打，但因為許多民眾對於高端疫苗仍有疑慮，拒打高端的聲量越來愈大；對此，宅神朱學恒就貼出一件胸口繡上「我不配打高端」6個大字的衣服，直言大家應該穿上這件，不要跟「高端人口」搶疫苗。

朱學恒過去曾多次將時事標語印在衣服上進行販售，被網友戲稱為「成衣商」，而這次他再度發揮成衣商的本色，在臉書上丟出最新產品：印有「我不配打高端」6個大字的上衣；朱學恒開玩笑表示，「本單位特別推出適合各位低端人口穿在身上，彰顯自己沒有那麼充分資格打高端的服裝預購。」

朱學恒推出新產品，在胸口繡上「我不配打高端」，拒打高端疫苗。(圖翻攝自朱學恒臉書)

朱學恒指出，畢竟高端疫苗目前在台灣民間的信心指數並不高，而且數量也不多，更何況之前已經有多位綠營人士宣稱要親力親為，空出雙臂來支持國產疫苗，雖然那些人大多數都因為已經打完兩劑疫苗正在慶祝，但無論如何，「我們自己不夠高端，就還是不要跟那些高端人口搶了。」

朱學恒酸度爆表的貼文發出後引發許多網友回響，紛紛在底下留言表示「土製的我也不敢打」、「我真不配打高端」、「笑死，成衣商這件有夠酸」、「網軍快上，一劑充值台灣價值」、「這件肯定賣爆，成衣商發大財」。