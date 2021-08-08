雙人團體「浩角翔起」成員阿翔，過去曾與「好哥兒們」謝忻扯出不倫戀風波，事後正宮Grace忍痛選擇原諒，回收腥尪後重新磨合夫妻情，如今終於熬過危機，Grace也成了節目班底，可以大方跟眾人討論婚姻、家庭事，但她很少討論到自己本身，直到最近在節目上曝光真實年齡，讓眾人驚呆，覺得不可思議。

Grace與阿翔重修修補夫妻關係後，如今社群仍很少貼出昔日那種的夫妻甜蜜同框照，但在節目上，已經能很自在地談論到老公跟小孩，事實上她與阿翔已結婚10年，育有2子1女，觀察她的社群可以發現，Grace親自帶三個精力旺盛的小孩，不但體力很好，也總能維持美麗的模樣，無論臉蛋還是身材，都看不太出歲月的痕跡。

近日Grace在《聽媽媽的話》節目上，讓大家猜猜她的真實年齡，大家都覺得她頂多30出頭，「布丁姊姊」陳櫻文說她皮膚白皙又很纖瘦，可能也就32、33這樣，但識人無數的潘若迪老師，覺得Grace可能超過35歲，理由是大熱天還穿長袖怕冷的女生，年紀通常都過了這個門檻，最終Grace公布答案，其實她已經38歲。

小禎聽到Grace已經38歲，讚美她真的不容易，生了3個還能保持外型這麼火辣，「她這樣子妹仔耶！」，陳櫻文還說如果Grace不帶上孩子出門的話，肯定被搭訕，Grace表示，自己最難保養的地方是魚尾紋，她天生就有紋路，別人都會跟她建議要不要處理一下，「變成我都不能笑太開」，還要努力加強保濕並按摩吸收，也坦言每生一個孩子，膚況就變差一些，「所以人家說生一個小孩老五歲」，她還生了3個，保養上需要更費心。