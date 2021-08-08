新疆女神佟麗婭（丫丫）與導演陳思誠在今年5月、諧音「我愛你」的5月20日閃電宣布離婚，7年婚姻正式畫下句點，彼此都在微博發文標記對方並互相感謝，雖然佟麗婭與陳思誠無緣當夫妻，但兩人仍維持友好關係，就連佟麗婭今（8日）過38歲生日，陳思誠也準時為前妻慶生，而他稱佟麗婭為「朵朵媽」更是讓兩人私下交情全曝光。

佟麗婭與陳思誠離婚後沒交惡，雙方仍維持友好關係，而今天是佟麗婭迎接38歲的日子，陳思誠凌晨12點一到，就準時在微博發文：「朵朵媽，生日快樂，青春永駐！」並曬出佟麗婭陪伴兒子「朵朵」的彈鋼琴照，陳思誠慶生文也釣出佟麗婭在今早開心回應：「謝啦」，陳思誠稱呼佟麗婭為「朵朵媽」，也洩漏出兩人雖然無緣繼續當夫妻、退回朋友關係，但仍是最愛兒子的父母。

陳思誠微博全文。（圖／取材自陳思誠微博）

壽星佟麗婭也在凌晨曬出一系列美照，並寫下：「按時長大！」照片中的佟麗婭綁著高馬尾、大玩下衣失蹤，保養有術的她，佟麗婭顏值、身材超凍齡，整體狀態極佳，完全不像是38歲的熟女，也引發網驚呼：「敢相信丫丫已經38歲了，18歲還差不多吧」、「好強的少女感」、「38歲狀態太美」。

佟麗婭保養有術，看不出已38歲。（圖／取材自佟麗婭微博）

佟麗婭雖然稱自己「按時長大！」不過她整體狀態極佳，看起來超少女。（圖／取材自佟麗婭微博）

而陳思誠與佟麗婭隔空互動引發網熱議，截至發稿前，微博還以「陳思誠為佟麗婭慶生」、「佟麗婭38歲狀態」登上熱搜榜，可見話題超夯。