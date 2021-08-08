雨勢造成農損，蔡英文：救助「從優、從速、從簡」。(圖/取自蔡英文臉書)

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中(中)。(取自蔡英文臉書)

雨勢不斷，各地傳出豪雨災情，蔡英文總統今天承諾，因應雨勢帶來的農損，我們將採取「從優、從速、從簡」原則，由行政院農業委員會公布救助標準，也會確保物價穩定。她也謝謝所有堅守防救災崗位的同仁，「因應氣候挑戰，我們絕不能鬆懈！」

蔡英文在臉書表示，今天一早，她前往中央災害應變中心，掌握豪大雨應變的最新情形。並指示各部會，務必嚴防土石流、加速抽排水，並全力搶修交通運輸，各項交通延誤或停駛的資訊，也要第一時間提供給大眾。

另外，因應雨勢帶來的農損，她說，我們將採取「從優、從速、從簡」原則，由行政院農業委員會公布救助標準，也會確保物價穩定。根據氣象預報，目前雨勢雖然稍微緩和，但我們依然不能掉以輕心。也請住在沿海低窪地區和山區的朋友，都要特別小心安全！

她說，今天是父親節，再次謝謝所有犧牲了假期、全力執行防救災工作的同仁。不論是在進駐應變中心，或是冒著雨勢在各地救災、搶通路段、抽水排水、搶修水電的同仁，以及國軍和警消弟兄姊妹，「大家都辛苦了！」