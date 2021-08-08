疫情嚴峻下，全國的學生今年暑假幾乎全都在家「關禁閉」而無法外出活動。但是卻有一群熱血國中應屆畢業生，在家透過網路線上學習製作手工肥皂，自發一項名為「皂顧醫護」的活動，利用一個月時間，親手製作1000個手工香皂，親贈到北部各大醫院給在第一線與疫情作戰的醫護人員，獲得熱烈響應，昨(7日)學生們前往林口長庚贈送肥皂獲得熱量響應，決定繼續利用剩餘的假期，加碼擴大贈皂到北部各大醫院，並推廣教學號召更多人加入贈皂行列。

高中生自發「疫起皂顧醫護」的活動，以一個月時間，親手製作1000個手工香皂，前往長庚醫院親贈給第一線防疫醫護人員獲得熱量響應。(戴志揚翻攝)

高中生自發「疫起皂顧醫護」的活動，以一個月時間，親手製作1000個手工香皂，前往長庚醫院親贈給第一線防疫醫護人員獲得熱量響應。(戴志揚翻攝)

今年5月中旬疫情大爆發，就讀薇閣中學的莊又凝憂心地問著擔任高中化學老師的母親，低聲憂愁的說：「怎麼辦？疫情下soap lab怎麼約同學繼續進行？我們現在連出門都不能，還是我來邀約同學來做手工皂送醫護人員，可是同學都不能聚集怎麼教他們？」

孩子們針對每位醫護人員「客製化」，為每一種不同特色的肥皂，煞費苦心一個一個key在自己設計的卡片上&列印，並寫出多款不同的感謝文的卡片，成為獨一無二的個人專屬紀念款。(戴志揚翻攝)

高中生自發「疫起皂顧醫護」的活動，以一個月時間，親手製作1000個手工香皂，前往長庚醫院親贈給第一線防疫醫護人員獲得熱量響應。(戴志揚翻攝)

孩子們針對每位醫護人員「客製化」，為每一種不同特色的肥皂，煞費苦心一個一個key在自己設計的卡片上&列印，並寫出多款不同的感謝文的卡片，成為獨一無二的個人專屬紀念款。(戴志揚翻攝)

孩子們針對每位醫護人員「客製化」，為每一種不同特色的肥皂，煞費苦心一個一個key在自己設計的卡片上&列印，並寫出多款不同的感謝文的卡片，成為獨一無二的個人專屬紀念款。(戴志揚翻攝)

當時母女每天看著媒體報導確診與死亡人數攀升，連第一線醫護人員也不幸染疫，醫護家人承受無比壓力，母女幾經思考「我們到底能替醫護做什麼?」突然間，想起最擅長的手工皂製作，於是決定用手工皂為醫護打氣。

莊又凝想到她與班上同學楊詠絮、李婕妤組成的High School Soap Lab. Project 半年來的開創與研發，已有製作手工皂的基本能力，可以發起「打皂呵護醫護人員」的活動，並線上跨校邀約另二位小學同學，剛考上百齡高中的王彥鈞、與中山女中謝采葳，結盟成立 High School Soap Lab，開始利用在家時間，沒日沒夜的加速產製手工皂。

孩子們針對每位醫護人員「客製化」，為每一種不同特色的肥皂，煞費苦心一個一個key在自己設計的卡片上&列印，並寫出多款不同的感謝文的卡片，成為獨一無二的個人專屬紀念款。(戴志揚翻攝)

五位高中生從採買工具、手工皂油與鹼，與老師研究配方與比例，每天親手製皂，顧念醫護人員穿戴防護裝備，長時間不透氣造成皮膚的不適，特別量身定做較滋潤的配方皂。他們已經將打皂當成每天的工作，也自學各種調色與渲染技巧，互相切搓以增加美感。

打皂只是過程，這群孩子為了讓醫護更能感受到他們內心的感謝，甚至一針對每位醫護人員「客製化」，為每一種不同特色的肥皂，煞費苦心一個一個key在自己設計的卡片上&列印，並寫出多款不同的感謝文的卡片，成為獨一無二的個人專屬紀念款。

為了能獲得更多迴響，他們也設計出「疫起皂顧醫護」的起心動念與手工皂的製造過程，好讓拿到皂的醫護能安心使用，甚至透過分享過程表達更多高中生的心意，最後也期待能與醫護能以皂連結，收到他們的喜悅。

昨(7日)，經過一個月準備的成果，終於在學校師長與家長贊助下，利用精美的紙盒包裝好後，一行人前林口長庚醫院進行「皂顧醫護」的首站捐贈，但剛好適逢盧碧颱風帶來的風雨，仍澆不熄孩子們的熱情，冒著風雨，在急診室外，由全身吹著防護衣與護目鏡的醫護人員代表受贈，同時也親手送上卡片，給謝醫護人員長期以來對抗疫情的辛苦付出。

為了讓這項愛心活動繼續延續並開花，這群高中生繼續追加打皂600-800顆，預計在9月與舊鞋舊命合作繼續致謝宜蘭醫護，同時繼續透過線上推廣教學號召更多人加入贈皂行列。