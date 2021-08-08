花蓮縣政府自2016年開始進行拓寬193縣道南濱段工程迄今，除因道路突因工程縮減，發生多起車禍事故，同時該路段限速不一，民怨四起。（羅亦晽攝）

花蓮193縣道南濱路段2016年起進行道路拓寬工程，第1期已於2019年完工，目前正施作的第2期工程進度超前，已達到38％，可望明年底前完工。（羅亦晽攝）

花蓮193縣道南濱路段是縣內交通要道之一，沿線有許多觀光熱點及大型工業區，往來車輛甚多，2016年起進行道路拓寬工程迄今，除釀造多起車禍事故外，也因該路段限速不一，民怨四起。縣府加快施工腳步，第1期工程已於2019年完工，目前正施作的第2期工程進度超前，已達到38％，可望明年底前完工。

193縣道南濱段除是進入光華工業區重要道路外，亦可銜接台11線前往東海岸，或經台11丙線接台9線，北接海岸路、經由七星潭大橋至七星潭風景區，加上沿線有許多觀光熱點，含東大門夜市、太平洋公園、台開心農場、新天堂樂園等，具觀光效益。

花蓮縣政府提升交通路網安全，自2016年投入逾9億元拓寬193縣道南濱段，總長5.2公里，第一期工程（南濱至南海四街）2019年10月完工，第二期（南海四街至花蓮大橋段）則在2020年3月開工，目前工程仍正施作中。

整條長約6公里的道路拓寬工程施工迄今，沿線顛簸難行，原先道路不時因工程縮減，大卡車與汽機車相爭用路，縣府為降低車禍事故發生，同路段限速不一，民怨興起，監察院、審計部均曾要求縣府控管該路段工程進度，施工期間加強沿線交通安全維護。

建設處指出，第1期工程拓寬，道路已設有中央分隔島，車道配置為雙向各2快車道、1機慢車道、1人行兼自行車道及路口處建置左轉車道，同時也和台電同步辦理電力線地下化工作，將沿線路肩電桿全面拔除，提升機慢車行車安全。另亦施作濱海支線區域排水的排水箱涵，與道路共構，改善沿線排水效能，避免二次施工拆遷問題。

第二期工程，193線道南濱至花蓮大橋路段，建設處表示，目前已超前預定34％進度，達到38％，可望明年底前完工。不過原車道配置為雙向各1快車道及1混合車道，車流量甚大，各施工路段交維設施均依道路安全聯席會報核定，並與交通單位現場會勘確實佈設後，經相關單位確認後再施工。