晉升「阿公」的保安民防組長蕭景徽聽到孫子的祝福，笑得合不攏嘴。(警方提供)

萌娃奶音感動無數人 爸爸節最貼心的禮物

今天是8月8日父親節！台中市政府警察局第四分局特地邀請10位警察同仁的子女，錄製想對警察爸爸說的話，播放給每位警察爸爸觀看，看到自己小孩出現在影片畫面時，大家的第一個反應都是又驚又喜，睜大眼睛好奇自己在小孩心中的形象，聽見孩子童顏童語真情流露的話語瞬間融化，直說這美好的記憶是最棒的父親節禮物。

警方指出，警察工作24小時不曾間斷，很多警察爸爸們，有時天還未亮，小孩還在睡夢中，就必須外出執勤；下班返家時小孩早已熟睡，在家陪伴子女的時間相對較少，常常感慨錯過小孩的成長時刻。

警方為彌補這些遺憾，也讓長時間在外工作的警察爸爸們有個特別的父親節禮物，在警察爸爸不知情前提下，秘密錄製子女的感謝話語；其中最特別的是保安民防組蕭組長，已經晉身為爺字輩的他，因為子女忙於工作，一有空帶孫就成為他最大的休閒，看見孫子奶音說出：「阿公我愛你」時，笑得合不攏嘴，開心地表示一定會好好保存這部影片，等小孫子長大懂事時，播放給他們看，又是另外一種感動幸福。

第四分局表示，警察工作性質特殊，不分晝夜，不論節慶假日，均需24小時輪班執勤維護社會治安，警察爸爸們為工作付出寶貴青春，犧牲陪伴家庭的時間，甚至因此錯過許多陪伴孩子成長的機會，這一切都是無法用物質輕易衡量的，藉這部影片感謝所有父職員警，並對其說聲：「警察爸爸您辛苦了，父親節快樂!」